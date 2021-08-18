В Харькове профессора ВУЗа, которая брала взятки, накажут

Так, в июне 2017 года к профессору обратилась студентка четвертого курса факультета "Бизнеса и финансов".

Девушке нужно было закрыть "хвосты" по двум предметам. От студентки профессор получила 2,5 тысячи гривен.

Киевский районный суд города Харькова признал профессора кафедры "Организации производства и управления персоналом" виновной.

Женщина отделалась штрафом в размере 6 800 гривен.

К слову, недавно студенты показали, как живут в общежитии

По словам работников общежития, капитального ремонта здесь не было более 30 лет.

"Сантехника наша просто в ужасном состоянии. И если в комнатах еще более-менее, поскольку сами родители там делают ремонты, то в сантехнику же никто не полезет. Не будут же родители трубы менять.

Когда тот капитальный ремонт будет – неизвестно, нам ничего не говорят", - говорят в администрации.

За ужасные условия для жизни киевские студенты платят 520 гривен в месяц — 2600 грн за пять месяцев.