В Харькове профессора ВУЗа, которая брала взятки, накажут
Так, в июне 2017 года к профессору обратилась студентка четвертого курса факультета "Бизнеса и финансов".
Девушке нужно было закрыть "хвосты" по двум предметам. От студентки профессор получила 2,5 тысячи гривен.
Киевский районный суд города Харькова признал профессора кафедры "Организации производства и управления персоналом" виновной.
Женщина отделалась штрафом в размере 6 800 гривен.
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К слову, недавно студенты показали, как живут в общежитии
По словам работников общежития, капитального ремонта здесь не было более 30 лет.
"Сантехника наша просто в ужасном состоянии. И если в комнатах еще более-менее, поскольку сами родители там делают ремонты, то в сантехнику же никто не полезет. Не будут же родители трубы менять.
Когда тот капитальный ремонт будет – неизвестно, нам ничего не говорят", - говорят в администрации.
За ужасные условия для жизни киевские студенты платят 520 гривен в месяц — 2600 грн за пять месяцев.
Напомним, миллионы пошли в карманы мошенников, вместо помощи детским садам и школам в результате махинаций в Днепре.
Как сообщала Politeka, украинские школьники не смогут продолжать обучение в 10-11 классах.
Также Politeka писала, что школьникам готовят изменения с 1 сентября: что известно о решении МОН.