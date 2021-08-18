У Харкові готові прийняти біженців з Афганістану

Про це заявили в громадських організаціях, що об'єднують колишніх жителів республіки, передає "Канал 24".

Президент Хафіз Дарбарі ОО розповів, що люди в Афганістані перебувають у паніці, вони бояться за своє життя і намагаються покинути територію Афганістану .

"Тому що така ситуація, що правил гри немає", - зауважив Хафіз Дарбари.

Відомо, що переселенці створили в Харкові міську асоціацію афганських громадян ще 25 років тому, під час чергового конфлікту в Афганістані і чергової хвилі міграції.

До слова, в Кабулі залишилися 12 українців

Українець Іван в Кабулі працює військовим за контрактом вже близько 2-х років.

Сестра чоловіка Наталія розповіла, що про нічну евакуацію українського літака хлопці нічого не знали.

"Невже не було більше наших громадян? Треба починати зі своїх людей. У вас 12 хлопців сидять на тій базі", – обурена жінка.

Сестра українця зізналася, що змогла зв'язатися тільки з посольством України в Таджикистані і на Фейсбуці відомства.

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