В Харькове готовы принять беженцев из Афганистана
Об этом заявили в общественных организациях, объединяющих бывших жителей республики, передает "Канал 24".
Президент Хафиз Дарбари ОО рассказал, что люди в Афганистане находятся в панике, они боятся за свою жизнь и пытаются покинуть территорию Афганистана .
"Потому что такова ситуация, что правил игры нет", – заметил Хафиз Дарбари.
Известно, что переселенцы создали в Харькове городскую Ассоциацию афганских граждан еще 25 лет назад, во время очередного конфликта в Афганистане и очередной волны миграции.
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К слову, в Кабуле остались 12 украинцев
Украинец Иван в Кабуле работает военным по контракту уже около 2-х лет.
Сестра мужчины Наталья рассказала, что о ночной эвакуации украинского самолета ребята ничего не знали.
"Неужели не было больше наших граждан? Надо начинать из своих людей. У вас 12 ребят сидят на той базе", – возмущена женщина.
Сестра украинца призналась, что смогла связаться только с посольством Украины в Таджикистане и на Фейсбуке ведомства.
Напомним, что житель Одесчины попал в беду в Афганистане: что известно на данный момент
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