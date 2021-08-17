У Харківській багатоповерхівці зірвався ліфт

Про це повідомляють у соцмережі.

У багатоповерхівці на вулиці Гвардійців Широнінців сталася НП - в будинку ліфт зірвався з шостого поверху і зупинився на першому.

На щастя, на момент падіння в ліфті не було людей.

На місце події прибули ремонтники. Всі подробиці страшної НП з'ясовуються.

До слова, нещодавно в Харкові впав ліфт з літньою жінкою всередині.

НП сталася в одному з під'їздів 9-поверхового будинку на вулиці Золочівській.

Про подію повідомили в соцмережах очевидці.

"Це другий раз за рік в цьому ж під'їзді! Після першого падіння, на жаль, ніхто і нічого не зробив для усунення цієї поломки. І ось сьогодні ліфт обірвався, а жінка — в четвертій невідкладній", – написав один з харківських Telegram-каналів.

"70-річну жінку доставили в 4-у невідкладну допомогу. У неї легка черепно-мозкова травма", - розповів Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

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