У Харківській багатоповерхівці зірвався ліфт
Про це повідомляють у соцмережі.
У багатоповерхівці на вулиці Гвардійців Широнінців сталася НП - в будинку ліфт зірвався з шостого поверху і зупинився на першому.
На щастя, на момент падіння в ліфті не було людей.
На місце події прибули ремонтники. Всі подробиці страшної НП з'ясовуються.
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До слова, нещодавно в Харкові впав ліфт з літньою жінкою всередині.
НП сталася в одному з під'їздів 9-поверхового будинку на вулиці Золочівській.
Про подію повідомили в соцмережах очевидці.
"Це другий раз за рік в цьому ж під'їзді! Після першого падіння, на жаль, ніхто і нічого не зробив для усунення цієї поломки. І ось сьогодні ліфт обірвався, а жінка — в четвертій невідкладній", – написав один з харківських Telegram-каналів.
"70-річну жінку доставили в 4-у невідкладну допомогу. У неї легка черепно-мозкова травма", - розповів Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.
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