В харьковской многоэтажке сорвался лифт
Об этом сообщают в соцсети.
В многоэтажке на улице Гвардейцев Широнинцев произошло ЧП - в доме лифт сорвался с шестого этажа и остановился на первом.
К счастью, на момент падения в лифте не было людей.
На место происшествия прибыли ремонтники. Все подробности жуткого ЧП выясняются.
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Самолет с россиянами рухнул в аэропорту: момент попал на видео, первые данные
Данилко засветил поцелуй с бородатым качком и поделился радостью: "Наконец-то отмечаем...."
Гибель мэра Кривого Рога, раскрыто содержание найденных в доме записок: новые подробности и фото
Олег Винник сообщил украинкам радостную новость, фото: "Волчицы будут самые счастливые"
К слову, недавно в Харькове упал лифт с пожилой женщиной внутри.
ЧП произошло в одном из подъездов 9-этажного дома на улице Золочевской.
О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.
“Это второй раз за год в этом же подъезде! После первого падения, к сожалению, никто и ничего не предпринял для устранения этой поломки. И вот сегодня лифт оборвался, а женщина — в четвертой неотложке”, – написал один из харьковских Telegram-каналов.
“70-летнюю женщину доставили в 4-ю неотложку. У нее легкая черепно-мозговая травма”, – рассказал Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
Напомним, что вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры: Назло соседям
Также мы писали ранее, что девочка упала в шахту лифта: «врачи делают все возможное», фото
Как сообщала Politeka, в Харькове молодой отец забрался с новорожденным на крышу многоэтажки: "карантин довел".