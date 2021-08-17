В харьковской многоэтажке сорвался лифт

Об этом сообщают в соцсети.

В многоэтажке на улице Гвардейцев Широнинцев произошло ЧП - в доме лифт сорвался с шестого этажа и остановился на первом.

К счастью, на момент падения в лифте не было людей.

На место происшествия прибыли ремонтники. Все подробности жуткого ЧП выясняются.

К слову, недавно в Харькове упал лифт с пожилой женщиной внутри.

ЧП произошло в одном из подъездов 9-этажного дома на улице Золочевской.

О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.

“Это второй раз за год в этом же подъезде! После первого падения, к сожалению, никто и ничего не предпринял для устранения этой поломки. И вот сегодня лифт оборвался, а женщина — в четвертой неотложке”, – написал один из харьковских Telegram-каналов.

“70-летнюю женщину доставили в 4-ю неотложку. У нее легкая черепно-мозговая травма”, – рассказал Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

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