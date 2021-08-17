На підприємстві в Харківській області стався витік аміаку

Про це стало відомо 17 серпня з оперативного зведення Харківської облдержадміністрації.

Близько 07: 26 на комбінаті в селищі Золочів (Богодухівський район) відбувалося Планове стравлювання аміаку через клапан скидання зайвого тиску.

Клапан вчасно не закрився.

Аварійна бригада комбінату усунула несправність о 8: 35.

Ніхто не постраждав.

До слова, на харківському ринку спалахнула пожежа.

Про це повідомили в телеграм-каналі «Типовий Харків».

На комунальному ринку сталася пожежа. На місці події працюють пожежники.

Чорний густий дим було видно здалеку.

Один з очевидців заліз на дах торгового павільйону і спробував самостійно погасити осередки загоряння.

Пожежа повністю загашена, на щастя, жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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