На підприємстві в Харківській області стався витік аміаку
Про це стало відомо 17 серпня з оперативного зведення Харківської облдержадміністрації.
Близько 07: 26 на комбінаті в селищі Золочів (Богодухівський район) відбувалося Планове стравлювання аміаку через клапан скидання зайвого тиску.
Клапан вчасно не закрився.
Аварійна бригада комбінату усунула несправність о 8: 35.
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Ніхто не постраждав.
До слова, на харківському ринку спалахнула пожежа.
Про це повідомили в телеграм-каналі «Типовий Харків».
На комунальному ринку сталася пожежа. На місці події працюють пожежники.
Чорний густий дим було видно здалеку.
Один з очевидців заліз на дах торгового павільйону і спробував самостійно погасити осередки загоряння.
Пожежа повністю загашена, на щастя, жертв і постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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