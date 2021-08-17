На предприятии в Харьковской области произошла утечка амиака

Об этом стало известно 17 августа из оперативной сводки Харьковской облгосадминистрации.

Около 07:26 на комбинате в поселке Золочев (Богодуховский район) происходило плановое стравливание аммиака через клапан сброса лишнего давления.

Клапан вовремя не закрылся.

Аварийная бригада комбината устранила неисправность в 8:35.

Никто не пострадал.

К слову, на харьковском рынке вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в телеграмм-канале «Типичный Харьков».

На Коммунальном рынке произошел пожар. На месте происшествия работают пожарные.

Черный густой дым был виден издалека.

Один из очевидцев залез на крышу торгового павильона и попытался самостоятельно погасить очаги возгорания.

Пожар полностью потушен, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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