У Харкові знайшли міну в приватному дворі

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

У прес-службі повідомили, що міну в Харкові виявили на території Шевченківського району.

Всього рятувальники ліквідували загрозу від 10 застарілих боєприпасів, які знаходилися в населених пунктах Харківського та Чугуївського районів області.

Всі боєприпаси підірвали того ж дня на спеціальних полігонах.

На щастя, постраждалих немає.

До слова, 61-річний чоловік привів у дію гранату у себе у дворі

Інцидент стався ввечері 8 серпня по вул. Кармелюка в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Відзначається, що потерпілого у важкому стані доставили в лікарню, в результаті вибуху чоловікові відірвало ногу. Перехожі не постраждали.

У чоловіка було дві гранати, але переговори закінчилися невдачею. Один з боєприпасів він таки передав поліцейським, в другий через хвилин 20, кинув собі під ноги.

До слова, під Києвом сталася ДТП з військовою технікою, кадри: "намагалися протиснутися"

Як Politeka писала, що діти вирішили пограти зі знайденим снарядом у Києві, фото: чим все закінчилося

Також Politeka писала, що стався потужний вибух у шахті на Донбасі, вижили не всі: У ДСНС розкрили подробиці трагедії