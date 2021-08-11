У Харкові знайшли міну в приватному дворі
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
У прес-службі повідомили, що міну в Харкові виявили на території Шевченківського району.
Всього рятувальники ліквідували загрозу від 10 застарілих боєприпасів, які знаходилися в населених пунктах Харківського та Чугуївського районів області.
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Всі боєприпаси підірвали того ж дня на спеціальних полігонах.
На щастя, постраждалих немає.
До слова, 61-річний чоловік привів у дію гранату у себе у дворі
Інцидент стався ввечері 8 серпня по вул. Кармелюка в Кривому Розі Дніпропетровської області.
Відзначається, що потерпілого у важкому стані доставили в лікарню, в результаті вибуху чоловікові відірвало ногу. Перехожі не постраждали.
У чоловіка було дві гранати, але переговори закінчилися невдачею. Один з боєприпасів він таки передав поліцейським, в другий через хвилин 20, кинув собі під ноги.
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