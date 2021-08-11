В Харькове нашли мину в частном дворе

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

В пресс-службе сообщили, что мину в Харькове обнаружили на территории Шевченковского района.

Всего спасатели ликвидировали угрозу от 10 устаревших боеприпасов, которые находились в населенных пунктах Харьковского и Чугуевского районов области.

Все боеприпасы взорвали в тот же день на специальных полигонах.

К счастью, пострадавших нет.

К слову, 61-летний мужчина привел в действие гранату у себя во дворе

Инцидент произошел вечером 8 августа по ул. Кармелюка в Кривом Роге Днепропетровской области.

Отмечается, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, в результате взрыва мужчине оторвало ногу. Прохожие не пострадали.

У мужчины было две гранаты, но переговоры закончились неудачей. Один из боеприпасов он таки передал полицейским, в второй спустя минут 20, бросил себе под ноги.

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