В Харькове нашли мину в частном дворе
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
В пресс-службе сообщили, что мину в Харькове обнаружили на территории Шевченковского района.
Всего спасатели ликвидировали угрозу от 10 устаревших боеприпасов, которые находились в населенных пунктах Харьковского и Чугуевского районов области.
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Все боеприпасы взорвали в тот же день на специальных полигонах.
К счастью, пострадавших нет.
К слову, 61-летний мужчина привел в действие гранату у себя во дворе
Инцидент произошел вечером 8 августа по ул. Кармелюка в Кривом Роге Днепропетровской области.
Отмечается, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, в результате взрыва мужчине оторвало ногу. Прохожие не пострадали.
У мужчины было две гранаты, но переговоры закончились неудачей. Один из боеприпасов он таки передал полицейским, в второй спустя минут 20, бросил себе под ноги.
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