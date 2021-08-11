У Харківській області таксисти влаштували розбірки в стилі 90-х
Про це повідомляють у Telegram-каналі "ХС. Харків".
За інформацією очевидців, конфлікт між водіями в Гоптівці.
Місцеві таксисти погрожували іншому водієві заблокувати його авто на цілий день.
"Таксисти влаштували розбірки в стилі 90 – х", - йдеться в повідомленні.
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Відео з місця розборок можна побачити тут.
До слова, у Києві водій служби таксі з ножем напав на пасажира-громадянина США. Нібито конфлікт почався через те, що іноземець зробив таксисту зауваження через його негативні висловлювання про Україну і Грузію.
Політична суперечка Закінчилася плачевно. Таксист вдарив пасажира ножем у стегно і пошкодив внутрішні органи. Зараз сам потерпілий перебуває в реанімації.
Таксиста затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому вже повідомили про підозру у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, що таксисти побилися посеред вулиці: відео розлетілося по мережі.
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