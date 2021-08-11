В Харьковской области таксисты устроили разборки в стиле 90-х
Об этом сообщают в Telegram-канале "ХС. Харьков".
По информации очевидцев, конфликт между водителями в Гоптовке.
Местные таксисты угрожали другому водителю заблокировать его авто на целый день.
"Таксисты устроили разборки в стиле 90-х", – говорится в сообщении.
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Видео с места разборок можно увидеть здесь.
К слову, в Киеве водитель службы такси с ножом напал на пассажира-гражданина США. Якобы конфликт начался из-за того, что иностранец сделал таксисту замечание из-за его негативных высказываний об Украине и Грузии.
Политический спор закончился плачевно. Таксист ударил пассажира ножом в бедро и повредил внутренние органы. Сейчас сам пострадавший находится в реанимации.
Таксиста задержали в порядке статьи 208 КПК Украины. Ему уже сообщили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений.
Напомним, что таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.
Как сообщала Politeka, дружеские посиделки в Харькове переросли в драку, в ход пошел топор: кадры с места событий.
Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.