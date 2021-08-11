У метро Харкова чоловік кинувся під потяг

Про це повідомляє телеграм-канал "Труха".

На станції метро" Індустріальна " неадекватний чоловік спустився на рейки і з криками почав бігати з боку в бік.

Свідки того, що відбувається повідомили, що він був у стані наркотичного сп'яніння, і коли побачив поліцейського, вирішив втекти, але це у нього не вдалося.

Співробітник поліції умовив чоловіка піднятися на платформу. Чим все закінчилося-на даний момент невідомо.

До слова, у харківському метро побилися пасажири

Про це повідомили в прес-службі КП «Харківський метрополітен».

Так, ввечері сталася бійка між двома пасажирами.

Пізніше бійка продовжилася на платформі станції метро «Академіка Барабашова». Поліція затримала учасників бійки.

"Чоловік у зеленій футболці зробив зауваження хлопцеві через портфель, який йому нібито заважав. У відповідь отримав розсічення брови".

В результаті бійки у одного з пасажирів сильно розбите обличчя.

До слова про НП в метро Харкова: людина опинилася на рейках, всі подробиці.

Як повідомляла Politeka, у Харкові бездомний перетворив перехід біля метро в хостел, фото:"лежить накритий коробками".

Також Politeka писала, що у харківському метро побилися пасажири, фото: "зробив зауваження".