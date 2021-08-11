У метро Харкова чоловік кинувся під потяг
Про це повідомляє телеграм-канал "Труха".
На станції метро" Індустріальна " неадекватний чоловік спустився на рейки і з криками почав бігати з боку в бік.
Свідки того, що відбувається повідомили, що він був у стані наркотичного сп'яніння, і коли побачив поліцейського, вирішив втекти, але це у нього не вдалося.
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Співробітник поліції умовив чоловіка піднятися на платформу. Чим все закінчилося-на даний момент невідомо.
До слова, у харківському метро побилися пасажири
Про це повідомили в прес-службі КП «Харківський метрополітен».
Так, ввечері сталася бійка між двома пасажирами.
Пізніше бійка продовжилася на платформі станції метро «Академіка Барабашова». Поліція затримала учасників бійки.
"Чоловік у зеленій футболці зробив зауваження хлопцеві через портфель, який йому нібито заважав. У відповідь отримав розсічення брови".
В результаті бійки у одного з пасажирів сильно розбите обличчя.
До слова про НП в метро Харкова: людина опинилася на рейках, всі подробиці.
Як повідомляла Politeka, у Харкові бездомний перетворив перехід біля метро в хостел, фото:"лежить накритий коробками".
Також Politeka писала, що у харківському метро побилися пасажири, фото: "зробив зауваження".