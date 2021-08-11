В метро Харькова мужчина бросился под поезд
Об этом сообщает телеграм-канал "Труха".
На станции метро "Индустриальная" неадекватный мужчина спустился на рельсы и с криками начал бегать из стороны в сторону.
Свидетели происходящего сообщили, что он был в состоянии наркотического опьянения, и когда увидел полицейского, решил убежать, но это у него не удалось.
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Сотрудник полиции уговорил мужчину подняться на платформу. Чем все закончилось - на данный момент неизвестно.
К слову, в Харьковском метро подрались пассажиры
Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
Так, вечером произошла драка между двумя пассажирами.
Позже драка продолжилась на платформе станции метро «Академика Барабашова». Полиция задержала участников драки.
"Мужчина в зелёной футболке сделал замечание парню из-за портфеля, который ему якобы мешал. В ответ получил рассечение брови".
В результате драки у одного из пассажиров сильно разбито лицо.
К слову о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности.
Как сообщала Politeka, в Харькове бездомный превратил переход возле метро в хостел, фото: "Лежит накрытый коробками".
Также Politeka писала, что в Харьковском метро подрались пассажиры, фото: "Сделал замечание".