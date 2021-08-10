Харків'янин у шкільному туалеті поводився м'яко кажучи некоректно

Директор школи розповів, що у лютому на території закладу біля жіночого туалету невідомий чіплявся до учнів.

Правоохоронці встановили особу зловмисника-це житель Харкова.

Чоловікові оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення малолітніх).

На час суду йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Крім того, нещодавно повідомлялося, що на Харківщині прийняли рішення закрити школу

Так вирішили на сесії Оскільської сільської ради, інформує сайт "Обрії".

Учні Вірнопільської гімназії не зможуть 1 вересня сісти за парти рідного навчального закладу - їхню школу закрили.

Крім того депутати погодили питання перепрофілювання до гімназії Малокомишеваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

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До слова, що стрілянина прогриміла в школі, перші деталі НП.

А ще Politeka писала, що хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.