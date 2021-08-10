Харьковчанин в школьном туалете вел себя мягко говоря некорректно

Директор школы рассказал , что в феврале на территории заведения возле женского туалета неизвестный приставал к ученикам.

Правоохранители установили личность злоумышленника - это житель Харькова.

Мужчине объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение малолетних).

На время суда ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме того, недавно сообщалось, что на Харьковщине приняли рещение закрыть школу

Так решили на сессии Оскольского сельского совета, информирует сайт "Обрії".

Ученики Вернопольской гимназии не смогут 1 сентября сесть за парты родного учебного заведения - их школу закрыли.

Кроме того депутаты согласовали вопрос перепрофилирования в гимназию Малокомышевашской общеобразовательной школы I-III ступеней.

К слову, что стрельба прогремела в школе, первые детали ЧП.

А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.