Харьковчанин в школьном туалете вел себя мягко говоря некорректно
Директор школы
Правоохранители установили личность злоумышленника - это житель Харькова.
Мужчине объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение малолетних).
На время суда ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Кроме того, недавно сообщалось, что на Харьковщине приняли рещение закрыть школу
Так решили на сессии Оскольского сельского совета, информирует сайт "Обрії".
Ученики Вернопольской гимназии не смогут 1 сентября сесть за парты родного учебного заведения - их школу закрыли.
Кроме того депутаты согласовали вопрос перепрофилирования в гимназию Малокомышевашской общеобразовательной школы I-III ступеней.
К слову, что стрельба прогремела в школе, первые детали ЧП.
А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.