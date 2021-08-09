На Харківщині пішов з життя впливовий українець
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У Харківській області помер голова Балаклійського районного суду Геннадій Носов.
"Голова Балаклійського районного суду Харківської області Носов Геннадій Сергійович відрахований зі штату суду 29 липня 2021 року у зв'язку зі смертю", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, у Харкові пішов з життя відомий вчений.
Володимир Рижиков-відомий харківський вчений Науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів" НАН України помер 26 липня на 82-му році життя.
Про це повідомили в прес-службі НТК.
Вчений з великої літери, який володів унікальним мисленням, був видатним фахівцем, цілеспрямованим керівником і зразком самовідданого служіння науці, він зробив величезний внесок у становлення НТК "Інститут монокристалів" НАН України та його структур.
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