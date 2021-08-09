На Харьковщине ушел из жизни влиятельный украинец
Об этом
В Харьковской области скончался председатель Балаклейского районного суда Геннадий Носов.
"Председатель Балаклейского районного суда Харьковской области Носов Геннадий Сергеевич отчислен из штата суда 29 июля 2021 года в связи со смертью", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Харькове ушел из жизни известный ученый.
Владимир Рыжиков - известный харьковский ученый Научно-технологического комплекса "Институт монокристаллов" НАН Украины скончался 26 июля на 82-м году жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе НТК.
Ученый с большой буквы, который обладал уникальным мышлением, был выдающимся специалистом, целеустремленным руководителем и образцом самоотверженного служения науке, он внес огромный вклад в становление НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины и его структур.
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