На Харьковщине ушел из жизни влиятельный украинец

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В Харьковской области скончался председатель Балаклейского районного суда Геннадий Носов.

"Председатель Балаклейского районного суда Харьковской области Носов Геннадий Сергеевич отчислен из штата суда 29 июля 2021 года в связи со смертью", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове ушел из жизни известный ученый.

Владимир Рыжиков - известный харьковский ученый Научно-технологического комплекса "Институт монокристаллов" НАН Украины скончался 26 июля на 82-м году жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе НТК.

Ученый с большой буквы, который обладал уникальным мышлением, был выдающимся специалистом, целеустремленным руководителем и образцом самоотверженного служения науке, он внес огромный вклад в становление НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины и его структур.

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