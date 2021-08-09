На Харківщині прийняли рішення закрити школу

Так вирішили на сесії Оскільської сільської ради, інформує сайт "Обрії".

Учні Вірнопільської гімназії не зможуть 1 вересня сісти за парти рідного навчального закладу - їхню школу закрили.

Крім того депутати погодили питання перепрофілювання до гімназії Малокомишеваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

До слова, у Харкові школяр влаштував стрілянину

Стрілянина сталася на дитячому майданчику, в результаті якої постраждали кілька дітей.

"Малолітній гангстер влаштував стрілянину на дитячому майданчику на Асхарова, 5. Стріляв по дітях, кілька постраждалих, пістолет важкий, для дітей сила удару найпотужніша. Пістолет відібрали. Поліція на місці. Викликали батьків стрільця", - йдеться в повідомленні в одному з місцевих телеграм-каналів..

На щастя, постраждалі відбулися синцями.

Правоохоронці розслідують даний інцидент.

До слова, що стрілянина прогриміла в школі, перші деталі НП.

А ще Politeka писала, що хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках, і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.