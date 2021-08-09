На Харьковщине приняли рещение закрыть школу

Так решили на сессии Оскольского сельского совета, информирует сайт "Обрії".

Ученики Вернопольской гимназии не смогут 1 сентября сесть за парты родного учебного заведения - их школу закрыли.

Кроме того депутаты согласовали вопрос перепрофилирования в гимназию Малокомышевашской общеобразовательной школы I-III ступеней.

К слову, в Харькове школьник устроил стрельбу

Стрельба произошла на детской площадке, в результате которой пострадали несколько детей.

"Малолетний гангстер устроил стрельбу на детской площадке на Асхарова, 5. Стрелял по детям, несколько пострадавших, пистолет тяжелый, для детей сила удара мощнейшая. Пистолет отобрали. Полиция на месте. Вызвали родителей стрелка", - говорится в сообщении в одном из местных телеграм-каналов.

К счастью, пострадавшие отделались синяками.

Правоохранители расследуют данный инцидент.

К слову, что стрельба прогремела в школе, первые детали ЧП.

А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.