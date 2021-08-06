У Харкові в квартирі "оселилися" блохи, від яких важко позбутися

У квартирі вже кілька разів робили обробку самостійно, але ефекту вистачає на 2 дні.

Про це йдеться в Telegram-каналу "Х.Х".

"Живу на першому поверсі і вже протягом двох місяців квартиру окупували блохи. Майже через день робили заявки о 15-62. Вони звичайно їх приймали і начебто передавали у відповідну службу. Коли вийшли на службу направлення там сказали, що заявки їм ніхто не передавав", - йдеться в повідомленні.

Через деякий час служба опрацювала приміщення, але тільки одну кімнату в підвалі.

"У самій квартирі вже кілька разів робили обробку самостійно, але ефекту вистачає на 2 дні, тому що з підвалу постійно прибуває поповнення.",- розповідає мешканка.

До слова, кусючі комахи розвелися не тільки в Харкові. Так, наприклад, в Азовському морі активізувалися бокоплави-м'ясоїдні Ракоподібні величиною 0,5 - 25 сантиметрів, тіло яких в більшості сплюснуто з боків, коричневого кольору.

Вони зустрічаються в морях і океанах по всьому світу. Свою другу назву, "Морські блохи", отримали через здатність стрибати.

Минулого року відпочиваючі стикалися з бокоплавами в Кирилівці, а цього року перші повідомлення про них з'явилися в Бердянську.

Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

Як повідомляла Politeka, полчища комах захопили українські пляжі слідом за медузами і блохами.

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