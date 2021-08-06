У Харкові в квартирі "оселилися" блохи, від яких важко позбутися
У квартирі вже кілька разів робили обробку самостійно, але ефекту вистачає на 2 дні.
Про це йдеться в Telegram-каналу "Х.Х".
"Живу на першому поверсі і вже протягом двох місяців квартиру окупували блохи. Майже через день робили заявки о 15-62. Вони звичайно їх приймали і начебто передавали у відповідну службу. Коли вийшли на службу направлення там сказали, що заявки їм ніхто не передавав", - йдеться в повідомленні.
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Через деякий час служба опрацювала приміщення, але тільки одну кімнату в підвалі.
"У самій квартирі вже кілька разів робили обробку самостійно, але ефекту вистачає на 2 дні, тому що з підвалу постійно прибуває поповнення.",- розповідає мешканка.
До слова, кусючі комахи розвелися не тільки в Харкові. Так, наприклад, в Азовському морі активізувалися бокоплави-м'ясоїдні Ракоподібні величиною 0,5 - 25 сантиметрів, тіло яких в більшості сплюснуто з боків, коричневого кольору.
Вони зустрічаються в морях і океанах по всьому світу. Свою другу назву, "Морські блохи", отримали через здатність стрибати.
Минулого року відпочиваючі стикалися з бокоплавами в Кирилівці, а цього року перші повідомлення про них з'явилися в Бердянську.
Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.
Як повідомляла Politeka, полчища комах захопили українські пляжі слідом за медузами і блохами.
Також Politeka писала про нашестя медуз і морських бліх: ситуація в Азовському морі різко змінюватися.