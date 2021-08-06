В Харькове в квартире "поселились" блохи, от которых трудно избавиться

В квартире уже несколько раз делали обработку самостоятельно, но эффекта хватает на 2 дня.

Об этом говорится в Telegram-канала "Х.Х".

"Живу на первом этаже и уже в течение двух месяцев квартиру оккупировали блохи. Почти через день делали заявки в 15-62. Они конечно их принимали и вроде передавали в соответствующую службу. Когда вышли на службу направления там сказали, что заявки им никто не передавал", - говорится в сообщении.

Спустя время служба обработала помещение, но только одну комнату в подвале.

"В самой квартире уже несколько раз делали обработку самостоятельно, но эффекта хватает на 2 дня, потому что из подвала постоянно прибывает пополнение.", — рассказывает жительница.

К слову, кусающие насекомые развелись не только в Харькове. Так, например, в Азовском море активизировались бокоплавы - плотоядные ракообразные величиной 0,5-25 сантиметров, тело которых в большинстве сплюснуто по бокам, коричневого цвета.

Они встречаются в морях и океанах по всему миру. Свое второе название, "морские блохи", получили из-за способности прыгать.

В прошлом году отдыхающие сталкивались с бокоплавами в Кирилловке, а в этом году первые сообщения о них появились в Бердянске.

Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.

Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.