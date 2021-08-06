В Харькове в квартире "поселились" блохи, от которых трудно избавиться
В квартире уже несколько раз делали обработку самостоятельно, но эффекта хватает на 2 дня.
Об этом говорится в Telegram-канала "Х.Х".
"Живу на первом этаже и уже в течение двух месяцев квартиру оккупировали блохи. Почти через день делали заявки в 15-62. Они конечно их принимали и вроде передавали в соответствующую службу. Когда вышли на службу направления там сказали, что заявки им никто не передавал", - говорится в сообщении.
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Спустя время служба обработала помещение, но только одну комнату в подвале.
"В самой квартире уже несколько раз делали обработку самостоятельно, но эффекта хватает на 2 дня, потому что из подвала постоянно прибывает пополнение.", — рассказывает жительница.
К слову, кусающие насекомые развелись не только в Харькове. Так, например, в Азовском море активизировались бокоплавы - плотоядные ракообразные величиной 0,5-25 сантиметров, тело которых в большинстве сплюснуто по бокам, коричневого цвета.
Они встречаются в морях и океанах по всему миру. Свое второе название, "морские блохи", получили из-за способности прыгать.
В прошлом году отдыхающие сталкивались с бокоплавами в Кирилловке, а в этом году первые сообщения о них появились в Бердянске.
Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.