У Харкові пішов з життя відомий вчений

Володимир Рижиков-відомий харківський вчений науково-технологічного комплексу" Інститут монокристалів " НАН України помер 26 липня на 82-му році життя.

Про це повідомили в прес-службі НТК.

"Вчений з великої літери, який володів унікальним мисленням, був видатним фахівцем, цілеспрямованим керівником і зразком самовідданого служіння науці, він зробив величезний внесок у становлення НТК "Інститут монокристалів" НАН України та його структур.

Він завжди міг вирішити будь-яке завдання, яким складним воно б не було. Для багатьох він став наставником і вчителем, прикладом справжнього вченого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через ускладнення коронавірусу помер харківський лікар.

Про це повідомив анестезіолог інфекціонки Володимир Корсунов.

Помер завідувач відділенням вірусних гепатитів Харківської обласної інфекційної лікарні Дмитро Пеньков.

"Від ускладнень "корони" пішов у вічність ще один лікар, Дмитро Борисович Пеньков, щира, професійна людина. Світла йому пам'ять", - написав Корсунов.

Дмитро Пеньков пропрацював в інфекціонці 25 років, з 2014 року був завідувачем обласного спеціалізованого гепатологічного центру обласної інфекційної лікарні.

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