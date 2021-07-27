У Харкові пішов з життя відомий вчений
Володимир Рижиков-відомий харківський вчений науково-технологічного комплексу" Інститут монокристалів " НАН України помер 26 липня на 82-му році життя.
Про це повідомили в прес-службі НТК.
"Вчений з великої літери, який володів унікальним мисленням, був видатним фахівцем, цілеспрямованим керівником і зразком самовідданого служіння науці, він зробив величезний внесок у становлення НТК "Інститут монокристалів" НАН України та його структур.
Він завжди міг вирішити будь-яке завдання, яким складним воно б не було. Для багатьох він став наставником і вчителем, прикладом справжнього вченого", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, через ускладнення коронавірусу помер харківський лікар.
Про це повідомив анестезіолог інфекціонки Володимир Корсунов.
Помер завідувач відділенням вірусних гепатитів Харківської обласної інфекційної лікарні Дмитро Пеньков.
"Від ускладнень "корони" пішов у вічність ще один лікар, Дмитро Борисович Пеньков, щира, професійна людина. Світла йому пам'ять", - написав Корсунов.
Дмитро Пеньков пропрацював в інфекціонці 25 років, з 2014 року був завідувачем обласного спеціалізованого гепатологічного центру обласної інфекційної лікарні.
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