В Харькове ушел из жизни известный ученый
Владимир Рыжиков - известный харьковский ученый Научно-технологического комплекса "Институт монокристаллов" НАН Украины скончался 26 июля на 82-м году жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе НТК.
"Ученый с большой буквы, который обладал уникальным мышлением, был выдающимся специалистом, целеустремленным руководителем и образцом самоотверженного служения науке, он внес огромный вклад в становление НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины и его структур.
Он всегда мог решить любую задачу, каким сложным оно бы не было. Для многих он стал наставником и учителем, примером настоящего ученого", - говорится в сообщении.
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Напомним, из-за осложнений коронавируса умер харьковский врач.
Об этом сообщил анестезиолог инфекционки Владимир Корсунов.
Умер заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков.
"От осложнений "короны" ушел в вечность еще один врач, Дмитрий Борисович Пеньков, искренний, профессиональный человек. Светлая ему память", - написал Корсунов.
Дмитрий Пеньков проработал в инфекционке 25 лет, с 2014 года был заведующим областного специализированного гепатологического центра областной инфекционной больницы.
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