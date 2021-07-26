У Харкові сталася масова бійка

Деталі і відео з місця подій опублікували в телеграм-каналі "Труха".

Конфлікт, який переріс у бійку, спалахнув у ніч на 26 липня на Героїв праці на Салтівці - кажуть очевидці.

На кадрах відображено, як кілька людей, у тому числі жінки, починають битися.

"Звідки у людей стільки жорстокості?",- задаються питанням автори публікації.

Через що стався конфлікт - невідомо.

Відео з місця можна побачити тут.

Нагадаємо, в центрі Харкова сталася бійка.

Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Інформація про подію надійшла 8 липня о 03:50 від 29-річної жінки.

Правоохоронці прибулі на місце бійки з'ясували, що під час бійки постраждав 27-річний хлопець - у нього були порізані руки, а другим учасником бійки виявився 34-річний харків'янин.

Інцидент кваліфікували за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

До слова, скандал розгорівся в Харкові після побоїща в маршрутці, відео: "втратив свідомість і...".

Як повідомляла Politeka раніше, бійку влаштували в центрі Харкова, в хід пішла зброя: є поранені.

Крім того Politeka писала, про те, що у харківському метро побилися пасажири, фото: "зробив зауваження".