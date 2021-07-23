Де він взяв зброю

У Харкові школяр влаштував стрілянину

Стрілянина сталася на дитячому майданчику, в результаті якої постраждали кілька дітей, повідомляє "УНІАН".

"Малолітній гангстер влаштував стрілянину на дитячому майданчику на Асхарова, 5. Стріляв по дітях, кілька постраждалих, пістолет важкий, для дітей сила удару найпотужніша. Пістолет відібрали. Поліція на місці. Викликали батьків стрільця", - йдеться в повідомленні.

На щастя, постраждалі відбулися синцями.

Правоохоронці розслідують даний інцидент.

Нагадаємо, у Харкові сталася перестрілка між двома водіями

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.

Попередньо встановлено, що між двома чоловіками стався конфлікт через паркування.

"Під час з'ясування стосунків правопорушник здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника», — йдеться в повідомленні поліції.

Потерпілого з пораненням стопи доставили в лікарню.

До слова, що стрілянина прогриміла в школі, перші деталі.

А ще Politeka писала, що хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.