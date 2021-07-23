Где он взял оружие

В Харькове школьник устроил стрельбу

Стрельба произошла на детской площадке, в результате которой пострадали несколько детей, сообщает "Униан".

"Малолетний гангстер устроил стрельбу на детской площадке на Асхарова, 5. Стрелял по детям, несколько пострадавших, пистолет тяжелый, для детей сила удара мощнейшая. Пистолет отобрали. Полиция на месте. Вызвали родителей стрелка", - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавшие отделались синяками.

Правоохранители расследуют данный инцидент.

Напомним, в Харькове произошла перестрелка между двумя водителями

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.

«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.

Пострадавшего с ранением стопы доставили в больницу.

К слову, что стрельба прогремела в школе, первые детали.

А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.