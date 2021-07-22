У Харкові бійцівський пес без намордника напав на людей

Про це пише "Вартові Еспресо".

Очевидці кажуть, що стаффордшир накинувся на чоловіка з жінкою в під'їзді. Пес порвав нижні кінцівки і обличчя обом.

"Вийти з квартири і допомогти постраждалим сусіди не змогли, тому що некерований пес бігав по поверхах. Жителі кажуть-такі ситуації вже траплялися раніше, проте поліція ніяк на заяви не реагує", - йдеться в повідомленні.

Відео з місця інциденту можна побачити тут.

Схожа ситуація трапилася в Києві, там бійцівський собака нападає на людей, перебуваючи на вулиці без намордника.

Жінка повідомила, що тварина напала на її сина. Господар пса в цей час спокійно курив кальян. Але цим все не закінчилося, собака продовжувала кидатися на людей, які були поруч.

На зауваження притримати собаку і стежити за нею, власник тварини почав грубіянити і погрожувати поліцією. Поки йшли розбірки, пес напав на проїжджаючий повз самокат.

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