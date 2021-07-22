В Харькове бойцовский пес без намордника напал на людей

Об этом пишет "Вартові Еспресо".

Очевидцы говорят, что стаффордшир набросился на мужчину с женщиной в подъезде. Пес порвал нижние конечности и лицо обоим.

"Выйти из квартиры и помочь пострадавшим соседи не смогли, потому что неуправляемый пес бегал по этажам. Жители говорят - такие ситуации уже случались раньше, однако полиция никак на заявления не реагирует", - говорится в сообщении.

Видео с места инцидента можно увидеть здесь.

Похожая ситуация случилась в Киеве, там бойцовская собака нападает на людей, находясь на улице без намордника.

Женщина сообщила, что животное напало на ее сына. Хозяин пса в это время спокойно курил кальян. Но этим все не закончилось, собака продолжала бросаться на людей, которые были рядом.

На замечание придержать собаку и следить за ней, владелец животного начал хамить и угрожать полицией. Пока шли разборки, пес напал на проезжающий мимо самокат.

Напомним, об атаке шакалов на жителей Одесчины, история получила неожиданный поворот.

Как сообщала Politeka, бойцовская собака растерзала пенсионерку посреди улицы, детали.

Также Politeka писала, что в Днепре средь бела дня избили девушку и украли у нее собаку: кадры и подробности с места.