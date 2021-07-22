Легендарна харків'янка пішла з життя

Про це розповів музикант Тарас Куценко у facebook.

На 84 році життя померла засновниця дитячої музичної школи № 9 Людмила Тесленко.

Людмила Тесленко очолювала школу з моменту її відкриття в 1967 році протягом 37 років.

Нагадаємо, 66-річна харків'янка померла після падіння на ринку

Очевидці викликали швидку, але прибулі через півгодини медики зафіксували її смерть.

Тіло жінки пролежало кілька годин на території ринку.

"Ми її перевернули на бік, щоб вона не захлинулася. Вона жива була, дихала, смикалася. Викликали швидку. Тут пішов дощ, ми відірвали стічну трубу, щоб жінка не захлинулася водою. Накрили плівкою і тримали парасольки.

Десь о 10: 10 ми подивилися на час, машини швидкої досі не було. Свідок вискочила до дороги, щоб зустріти медиків, але нікого не було. Повернулася назад, жінка хрипіла і глибоко зітхнула, видихнула і все..",- розповіли свідки трагедії.

До слова, трагедія трапилася з харків'янкою при евакуації житлового будинку, фото: "поранили ножем".

Як повідомляла Politeka раніше, харків'янка померла від рідкісного захворювання, " лікарі шукали ковід": Мучила головний біль і слабкість.

Крім того Politeka писала, що зупинилося серце легендарної харків'янки: більше 14 років вона допомагала людям.