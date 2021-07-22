Легендарная харьковчанка ушла из жизни

Об этом рассказал музыкант Тарас Куценко в facebook.

На 84 году жизни скончалась основательница Детской музыкальной школы №9 Людмила Тесленко.

Людмила Тесленко возглавляла школу с момента ее открытия в 1967 году на протяжении 37 лет.

Напомним, 66-летняя харьковчанка скончалась после падения на рынке

Очевидцы вызвали скорую, но прибывшие спустя полчаса медики зафиксировали ее смерть.

Тело женщины пролежало несколько часов на территории рынка.

"Мы ее перевернули на бок, чтоб она не захлебнулась. Она живая была, дышала, дергалась. Вызвали скорую. Тут пошёл дождь, мы оторвали сточную трубу, чтобы женщина не захлебнулась водой. Накрыли пленкой и держали зонты.

Где-то в 10:10 мы посмотрели на время, машины скорой до сих пор не было. Свидетель выскочила к дороге, чтоб встретить медиков, но никого не было. Вернулась назад, женщина хрипела и глубоко вздохнула, выдохнула и все..", – рассказали свидетели трагедии.

К слову, трагедия случилась с харьковчанкой при эвакуации жилого дома, фото: "Ранили ножом".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанка скончалась от редкого заболевания, "врачи искали ковид": Мучала головная боль и слабость.

Кроме того Politeka писала, что остановилось сердце легендарной харьковчанки: больше 14 лет она помогала людям.