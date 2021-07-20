У Харківській області прозвучать сирени
Електросирени прозвучать у середу, 21 липня, о 14:25, Про це днями повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської облдержадміністрації.
Уривчасте звучання електросирен означає "Увага всім!".
Перевірка є плановою, вона проводиться регулярно в Харківській області, тому жителів регіону просять зберігати спокій і продовжувати займатися своїми справами.
Дана інформація надана з метою запобігання паніки та можливих непорозумінь серед населення при переривчастому звучанні електросирен.
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"Переривчасте звучання електросирен означає:" Увага всім!". Почувши звучання, необхідно включити телебачення (UA: Харків) або радіомовлення (дротове або ефірне на частоті 106,1 МГц) для прослуховування переданих повідомлень. Надалі діяти відповідно до отриманої інформації", - нагадали в Департаменті.
Нагадаємо, виття сирен пролунав у Харкові, зроблено термінове попередження: "Увага всім!».
Як повідомляла Politeka, жителям зробили попередження щодо сирен в Харківській області.
Крім того Politeka писала про військової активності на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.