В Харьковской области прозвучат сирены
Электросирены прозвучат в среду, 21 июля, в 14:25, об этом на днях сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.
Отрывистое звучание электросирен означает "Внимание всем!".
Проверка является плановой, она проводится регулярно в Харьковской области, поэтому жителей региона просят сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами.
Данная информация предоставлена с целью предотвращения паники и возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен.
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"Прерывистое звучание электросирен означает: "Внимание всем!". Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией", — напомнили в департаменте.
Напомним, вой сирен раздался в Харькове, сделано срочное предупреждение: «Внимание всем!».
Как сообщала Politeka, жителям сделали предупреждение относительно сирен в Харьковской области.
Кроме того Politeka писала о военной активности на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.