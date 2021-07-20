В Харьковской области прозвучат сирены

Электросирены прозвучат в среду, 21 июля, в 14:25, об этом на днях сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.

Отрывистое звучание электросирен означает "Внимание всем!".

Проверка является плановой, она проводится регулярно в Харьковской области, поэтому жителей региона просят сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами.

Данная информация предоставлена с целью предотвращения паники и возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен.

"Прерывистое звучание электросирен означает: "Внимание всем!". Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией", — напомнили в департаменте.

Напомним, вой сирен раздался в Харькове, сделано срочное предупреждение: «Внимание всем!».

Как сообщала Politeka, жителям сделали предупреждение относительно сирен в Харьковской области.

Кроме того Politeka писала о военной активности на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.