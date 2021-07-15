На Харківщині сталася перестрілка

18 червня в одному з кафе міста Мерефи стався конфлікт.

"Чоловік став стріляти по людях з вогнепальної зброї, який зробив сам кустарним способом. Одна людина була поранена.

Зловмисник намагався втекти з місця злочину, проте товариш потерпілого наздогнав кривдника, який став відбиватися ножем і поранив свого опонента", - йдеться в повідомленні поліції.

Поліцейські знайшли 32-річного нападника і затримали.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 263. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові сталася перестрілка між двома водіями

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.

Попередньо встановлено, що між двома чоловіками стався конфлікт через паркування.

"Під час з'ясування стосунків правопорушник здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника», — йдеться в повідомленні поліції.

Потерпілого з пораненням стопи доставили в лікарню.

До слова, стрілянина прогриміла в школі, перші деталі.

А ще Politeka писала, що хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.