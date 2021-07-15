На Харківщині сталася перестрілка
18 червня в одному з кафе міста Мерефи стався конфлікт.
"Чоловік став стріляти по людях з вогнепальної зброї, який зробив сам кустарним способом. Одна людина була поранена.
Зловмисник намагався втекти з місця злочину, проте товариш потерпілого наздогнав кривдника, який став відбиватися ножем і поранив свого опонента", - йдеться в повідомленні поліції.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
Потап "наїхав" на футболіста Зінченка в Туреччині, фото: "Поцупив ключі..."
Зірка "Жіночого кварталу" в міні-спідниці розтанула в обіймах "папіка": "Обожнюю цього чоловіка"
Потяг "Укрзалізниці" загорівся на ходу: вогонь побачили з далека, відео НП
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
Поліцейські знайшли 32-річного нападника і затримали.
Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 263. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові сталася перестрілка між двома водіями
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.
Попередньо встановлено, що між двома чоловіками стався конфлікт через паркування.
"Під час з'ясування стосунків правопорушник здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника», — йдеться в повідомленні поліції.
Потерпілого з пораненням стопи доставили в лікарню.
До слова, стрілянина прогриміла в школі, перші деталі.
А ще Politeka писала, що хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.