На Харьковщине произошла перестрелка

18 июня в одном из кафе города Мерефы произошел конфликт.

«Мужчина стал стрелять по людям из огнестрельного оружия, который сделал сам кустарным способом. Один человек был ранен.

Злоумышленник пытался сбежать с места преступления, однако товарищ пострадавшего догнал обидчика, который стал отбиваться ножом и ранил своего оппонента», - говорится в сообщении полиции.

Полицейские нашли 32-летнего нападавшего и задержали.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 263. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове произошла перестрелка между двумя водителями

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.

«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.

Пострадавшего с ранением стопы доставили в больницу.

К слову, стрельба прогремела в школе, первые детали.

А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.