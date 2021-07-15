На Харьковщине произошла перестрелка
18 июня в одном из кафе города Мерефы произошел конфликт.
«Мужчина стал стрелять по людям из огнестрельного оружия, который сделал сам кустарным способом. Один человек был ранен.
Злоумышленник пытался сбежать с места преступления, однако товарищ пострадавшего догнал обидчика, который стал отбиваться ножом и ранил своего оппонента», - говорится в сообщении полиции.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Победитель "Голосу країни" раскрыл детали конфликта с Андреем Данилко и Каменских: "Ни рыба, ни мясо"
Акула атаковала отдыхающего мужчину, медики не успели помочь: кадры с места ЧП
Боярского срочно увезли в больницу: "У актера диагностировали..."
Легендарная певица отправилась в лучший мир: долгое время звезда боролась с болезнью
Полицейские нашли 32-летнего нападавшего и задержали.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 263. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове произошла перестрелка между двумя водителями
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.
«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.
Пострадавшего с ранением стопы доставили в больницу.
К слову, стрельба прогремела в школе, первые детали.
А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.