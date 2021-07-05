У Харкові зафіксували рідкісне явище

Фотографії опублікував Харківський астроном Володимир Кажанов у Facebook.

Над Харковом "пливли" сріблясті хмари, які називають мезосферними.

Це напівпрозорі хмари іноді видно на тлі темного неба літньої ночі. Вони найвищі хмарні утворення в земній атмосфері і виникають на висотах 70-95 км.

Вчені припускають, що такі хмари викликають зміни клімату. Зазвичай їх можна бачити в широтах між 43° і 65° північної і південної широти.

До слова, в Харкові загадково зник чоловік

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

У поліцію 3 липня звернувся житель Слобідського району Харкова - його син 1976 року народження пішов рибалити на човні на кар'єр на проспекті Гагаріна і не повернувся.

На березі водойми правоохоронці знайшли речі чоловіка, човен був на воді.

4 липня зниклого шукали співробітники ДСНС-тіло чоловіка водолази не виявили.

Інформація зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень - пошуки тривають.

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