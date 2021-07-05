У Харкові зафіксували рідкісне явище
Фотографії опублікував Харківський астроном Володимир Кажанов у Facebook.
Над Харковом "пливли" сріблясті хмари, які називають мезосферними.
Це напівпрозорі хмари іноді видно на тлі темного неба літньої ночі. Вони найвищі хмарні утворення в земній атмосфері і виникають на висотах 70-95 км.
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Вчені припускають, що такі хмари викликають зміни клімату. Зазвичай їх можна бачити в широтах між 43° і 65° північної і південної широти.
До слова, в Харкові загадково зник чоловік
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.
У поліцію 3 липня звернувся житель Слобідського району Харкова - його син 1976 року народження пішов рибалити на човні на кар'єр на проспекті Гагаріна і не повернувся.
На березі водойми правоохоронці знайшли речі чоловіка, човен був на воді.
4 липня зниклого шукали співробітники ДСНС-тіло чоловіка водолази не виявили.
Інформація зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень - пошуки тривають.
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