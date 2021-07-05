В Харькове зафиксировали редкое явление

Фотографии опубликовал харьковский астроном Владимир Кажанов в Facebook.

Над Харьковом "плыли" серебристые облака, которые называют мезосферными.

Это полупрозрачные облака иногда видны на фоне темного неба летней ночью. Они самые высокие облачные образования в земной атмосфере и возникают на высотах 70-95 км.

Ученые предпологают, что такие облака вызывают изменения климата. Обычно их можно видеть в широтах между 43° и 65° северной и южной широты.

К слову, в Харькове загадочно пропал мужчина

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

В полицию 3 июля обратился житель Слободского района Харькова - его сын 1976 года рождения ушел рыбачить на лодке на карьер на проспекте Гагарина и не вернулся.

На берегу водоема правоохранители нашли вещи мужчины, лодка была на воде.

4 июля пропавшего искали сотрудники ГСЧС - тело мужчины водолазы не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений - поиски продолжаются.

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