В Харькове зафиксировали редкое явление
Фотографии опубликовал харьковский астроном Владимир Кажанов в Facebook.
Над Харьковом "плыли" серебристые облака, которые называют мезосферными.
Это полупрозрачные облака иногда видны на фоне темного неба летней ночью. Они самые высокие облачные образования в земной атмосфере и возникают на высотах 70-95 км.
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Ученые предпологают, что такие облака вызывают изменения климата. Обычно их можно видеть в широтах между 43° и 65° северной и южной широты.
К слову, в Харькове загадочно пропал мужчина
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
В полицию 3 июля обратился житель Слободского района Харькова - его сын 1976 года рождения ушел рыбачить на лодке на карьер на проспекте Гагарина и не вернулся.
На берегу водоема правоохранители нашли вещи мужчины, лодка была на воде.
4 июля пропавшего искали сотрудники ГСЧС - тело мужчины водолазы не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений - поиски продолжаются.
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