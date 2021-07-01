У Харкові аферисти представлялися співробітниками відділу безпеки банківської установи і обманювали людей

Працювали шахраї "за класикою" - дзвонили, представлялися нібито вони з банку і їм потрібно підтвердити операцію, йдеться на сайті Харківської прокуратури.

Просили номер карти і код зі зворотного боку, після чого у переводили собі гроші з рахунку.

П'ятьом особам повідомлено про підозру, вилучено гроші та техніку.

Тепер їм загрожує від 5 до 12 років років в'язниці.

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Підозрілий чоловік ходить по під'їздах і стукає в двері.

"Третій день пасуть наш двір, ходять з одного під'їзду в під'їзд, простукують квартири. На джерельній, 9а вже розкрили квартиру, поки люди були на відпочинку.

Дзвонили в поліцію, говоримо, тут підозрілий чоловік простукує квартири, а нам відповіли: ну ось як пограбують, так і телефонуйте. Пишу просто попередити людей, щоб запам'ятали цю особу і просимо утриматися від поїздок. Зараз сезон у домушників, від яких нас нікому захищати", - йдеться в повідомленні.

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