В Харькове аферисты представлялись сотрудниками отдела безопасности банковского учреждения и обманывали людей
Работали мошенники "по классике" - звонили, представлялись якобы они из банка и им нужно подтвердить операцию, говорится на сайте Харьковской прокуратуры.
Просили номер карты и код с обратной стороны, после чего у переводили себе деньги со счета.
Пятерым лицам сообщено о подозрении, изъяты деньги и техника.
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Теперь им грозит от 5 до 12 лет лет тюрьмы.
Напомним, харьковчан предупредили о домушниках
Подозрительный мужчина ходит по подъездам и стучит в двери.
"Третий день пасут наш двор, ходят из одного подъезда в подъезд, простукивают квартиры. На Родниковой, 9а уже вскрыли квартиру, пока люди были на отдыхе.
Звонили в полицию, говорим, тут подозрительный мужчина простукивает квартиры, а нам ответили: ну вот как ограбят, так и звоните. Пишу просто предупредить людей, чтоб запомнили это лицо и просим воздержаться от поездок. Сейчас сезон у домушников, от которых нас некому защищать", - говорится в сообщении.
К слову, харьковчан предупредили о циничном домушнике, фото: "Вынес несколько квартир"
Как сообщала Politeka, наглый домушник распоясался в Харькове, фото: "Лазил по подъездам жилых домов и..."
Также Politeka писала, что в Харькове орудует "аккуратный" домушник: "Работает в утреннее время".