У Харкові невідомий облив сечею депутата міськради
Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався біля будівлі біля облради.
На опублікованих кадрах видно, що до нічого не підозрюючого Анатолія Родзинського підходить хлопець в масці та вихлюпує вміст пляшки йому прямо в обличчя.
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Судячи з підпису до відео, в пластиковій тарі були випорожнення.
Варто зазначити, що у 2011 році на Родзинського вже намагалися вчинити замах - невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю в автомобіль. Пляшка потрапила в заднє скло автомобіля, розбилася, сталося всередині загоряння.
У транспортному засобі в той момент перебував депутат разом зі своїм водієм. Їх обох госпіталізували в лікарню з опіками 15 і 30% тіла.
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