В Харькове неизвестный облил мочой депутата горсовета

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел возле здания возле облсовета.

На опубликованных кадрах видно, что к ничего не подозревающему Анатолия Родзинского подходит парень в маске и выплескивает содержимое бутылки ему прямо в лицо.

Судя по подписи к видео, в пластиковой таре были испражнения.

Стоит отметить, что в 2011 году на Родзинского уже пытались совершить покушение - неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль. Бутылка попала в заднее стекло автомобиля, разбилась, произошло внутри возгорание.

В транспортном средстве в тот момент находился депутат вместе со своим водителей. Их обоих госпитализировали в больницу с ожогами 15 и 30% тела.



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