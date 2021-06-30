В Харькове неизвестный облил мочой депутата горсовета
Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел возле здания возле облсовета.
На опубликованных кадрах видно, что к ничего не подозревающему Анатолия Родзинского подходит парень в маске и выплескивает содержимое бутылки ему прямо в лицо.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Молодой актер скончался в больнице, близкие винят врачей: «Не можем в это поверить…»
Юрий Горбунов успел заснять гигантский "ядерный гриб", зависший над Киевом: "Неприятная..."
Никитюк огорошила видом, натянув на себя странный костюм: показательное фото
Беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…»
Судя по подписи к видео, в пластиковой таре были испражнения.
Стоит отметить, что в 2011 году на Родзинского уже пытались совершить покушение - неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль. Бутылка попала в заднее стекло автомобиля, разбилась, произошло внутри возгорание.
В транспортном средстве в тот момент находился депутат вместе со своим водителей. Их обоих госпитализировали в больницу с ожогами 15 и 30% тела.
Напомним, в Киеве избили нардепа: полиция объявила план "Перехват"
Ранее Politeka писала, что украинский депутат нападал на детей, последней жертвой стала его племянница: детали дела
Также Politeka сообщала, что под Киевом экс-депутат решил устроить расправу над врагами, видео