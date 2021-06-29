У Харкові загинула пенсіонерка, випавши з вікна багатоповерхівки

Як передає Politeka.net, подробиці трагедії повідомили у місцевому пабліку.

Трагедія сталася на вулиці Валентинівській - літня жінка випала з вікна 8-го поверху.

Зі слів очевидців, у неї знайшли документи, а сусіди кажуть, що їй було 65 років і вона давно була "не в собі".

Зазначимо, що тільки за перші три місяці 2021 року в Україні сталося 101 самогубство або його спроба серед дітей.



