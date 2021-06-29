У Харкові загинула пенсіонерка, випавши з вікна багатоповерхівки
Як передає Politeka.net, подробиці трагедії повідомили у місцевому пабліку.
Трагедія сталася на вулиці Валентинівській - літня жінка випала з вікна 8-го поверху.
Зі слів очевидців, у неї знайшли документи, а сусіди кажуть, що їй було 65 років і вона давно була "не в собі".
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Зазначимо, що тільки за перші три місяці 2021 року в Україні сталося 101 самогубство або його спроба серед дітей.
Україна в цій сумній статистиці займає досить незавидне місце. Вона не входить до першої десятки держав з найвищими показниками самогубств на душу населення, але перевищує середньосвітові показники майже вдвічі.
Багато в чому тому, що українці-чоловіки вбивають себе в сім з гаком разів частіше, ніж жінки.
Нагадаємо, що у Дніпрі на території школи №137 на газоні знайшли тіло чоловіка.
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