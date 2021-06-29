В Харькове погибла пенсионерка, выпав из окна многоэтажки
Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили в местном паблике.
Трагедия произошла на улице Валентиновской - пожилая женщина выпала из окна 8-го этажа.
Со слов очевидцев, руках у нее нашли документы, а соседи говорят, что ей было 65 лет и она давно была "не в себе".
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Стоит отметить, что количество самоубийств в Украине сильно выросло в последние годы.
Наша страна в этой печальной статистике занимает довольно незавидное место. Она не входит в первую десятку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, но превышает среднемировые показатели почти вдвое.
Во многом потому, что украинцы-мужчины убивают себя в семь с лишним раз чаще, чем женщины.
Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.
Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.
Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка, водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.