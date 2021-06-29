В Харькове погибла пенсионерка, выпав из окна многоэтажки

Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили в местном паблике.

Трагедия произошла на улице Валентиновской - пожилая женщина выпала из окна 8-го этажа.

Со слов очевидцев, руках у нее нашли документы, а соседи говорят, что ей было 65 лет и она давно была "не в себе".

Стоит отметить, что количество самоубийств в Украине сильно выросло в последние годы.



