У Харкові чоловік зістрибнув з мосту в річку
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили в ДСНС у Харківській області.
Все сталося ввечері, 28 - червня-32-річний чоловік стрибнув з мосту в річку Харків і зник з поля зору.
Товариші, які перебували поруч, викликали допомогу. 20 хвилин рятувальники і медики реанімували харків'янина.
У нього сталася клінічна смерть. На "швидкій" його доставили в лікарню.
Кіркоров після скандалу з "чорним списком" осоромився на публіці: "А батька хворого-то навіщо..."
Сергій Бабкін у Осадчої потряс новими одкровеннями про зради дружині: "Навіщо ця ганьба..."
Дженніфер Лопес у вузьких лосинах довела, що можна виглядати молодо в будь-якому віці: кадри з прогулянки
Переможець "Голосу країни" Лазановський вразив кадрами після дня народження: "Щось неймовірне"
Дорофєєва в топі й без білизни влаштувала запальні танці з молодими красенями: "Хлопці стараються"
Зазначимо, що в Україні тільки за червень на воді загинули 126 осіб, з них 28 дітей.
Рятувальники попереджають, що основними умовами для безпечного відпочинку є:
-
правильний вибір місця для купання;
-
суворе дотримання правил безпеки під час плавання;
-
постійний контроль за дітьми з боку дорослих;
-
категорична відмова від алкогольних напоїв.
Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній, медики.
Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.