У Харкові чоловік зістрибнув з мосту в річку

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили в ДСНС у Харківській області.

Все сталося ввечері, 28 - червня-32-річний чоловік стрибнув з мосту в річку Харків і зник з поля зору.



Товариші, які перебували поруч, викликали допомогу. 20 хвилин рятувальники і медики реанімували харків'янина.

У нього сталася клінічна смерть. На "швидкій" його доставили в лікарню.

Зазначимо, що в Україні тільки за червень на воді загинули 126 осіб, з них 28 дітей.

Рятувальники попереджають, що основними умовами для безпечного відпочинку є:

правильний вибір місця для купання;

суворе дотримання правил безпеки під час плавання;

постійний контроль за дітьми з боку дорослих;

категорична відмова від алкогольних напоїв.

Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній, медики.

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