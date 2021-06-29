В Харькове мужчина спрыгнул с моста в реку

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Все произошло вечером, 28-июня - 32-летний мужчина прыгнул с моста в реку Харьков и пропал из виду.



Товарищи, которые находились рядом, вызвали помощь. 20 минут спасатели и медики реанимировали харьковчанина.

У него произошла клиническая смерть. На "скорой" его доставили в больницу.

Отметим, что в Украине только за июнь на воде погибли 126 человек, из них 28 детей.

Спасатели предупреждают, что основными условиями для безопасного отдыха являются:

правильный выбор места для купания;

суровое соблюдение правил безопасности во время плавания;

постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;

категорический отказ от алкогольных напитков.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.

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