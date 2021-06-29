В Харькове мужчина спрыгнул с моста в реку
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Все произошло вечером, 28-июня - 32-летний мужчина прыгнул с моста в реку Харьков и пропал из виду.
Товарищи, которые находились рядом, вызвали помощь. 20 минут спасатели и медики реанимировали харьковчанина.
У него произошла клиническая смерть. На "скорой" его доставили в больницу.
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Отметим, что в Украине только за июнь на воде погибли 126 человек, из них 28 детей.
Спасатели предупреждают, что основными условиями для безопасного отдыха являются:
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правильный выбор места для купания;
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суровое соблюдение правил безопасности во время плавания;
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постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;
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категорический отказ от алкогольных напитков.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
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