У Харкові влаштували самосуд над злодієм
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції в Харківській області.
Кричущий інцидент стався ввечері, 27 червня - троє чоловіків били четвертого палицями.
За попередньою інформацією, конфлікт стався через крадіжку мобільного телефону постраждалим в одного з нападників.
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У мережі з'явилася інформація, що телефон вкрали у колишнього поліцейського із Запоріжжя. Разом зі знайомими він вимагав повернути телефон, але отримавши відмову вони почали бити злодія.
Чоловіків вже затримали, а потерпілий в результаті отриманих травм знаходиться в комі.
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Про інцидент повідомили очевидці, сталося це на Центральному ринку Харкова.
Поки чекали поліцію, злочинець спробував звільнитися і дістав ніж, за що отримав кулаками.
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