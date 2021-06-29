У Харкові влаштували самосуд над злодієм

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції в Харківській області.

Кричущий інцидент стався ввечері, 27 червня - троє чоловіків били четвертого палицями.

За попередньою інформацією, конфлікт стався через крадіжку мобільного телефону постраждалим в одного з нападників.

У мережі з'явилася інформація, що телефон вкрали у колишнього поліцейського із Запоріжжя. Разом зі знайомими він вимагав повернути телефон, але отримавши відмову вони почали бити злодія.



Чоловіків вже затримали, а потерпілий в результаті отриманих травм знаходиться в комі.

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Про інцидент повідомили очевидці, сталося це на Центральному ринку Харкова.

Поки чекали поліцію, злочинець спробував звільнитися і дістав ніж, за що отримав кулаками.

До слова, злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував: "поклали на траву і..."

Як повідомляла Politeka, під Києвом поліцію підняли на вуха: дівчинку напоїли і вивезли на околицю міста.

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