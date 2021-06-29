В Харькове устроили самосуд над вором

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции в Харьковской области.

Вопиющий инцидент произошел вечером, 27 июня - трое мужчин избивали четвертого палками.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за кражи мобильного телефона пострадавшим в одного из нападавших.

В сети появилась информация, что телефон украли у бывшего полицейского из Запорожья. Вместе со знакомыми он требовал вернуть телефон, но получив отказ они начали избивать вора.



Мужчин уже задержали, а пострадавший в результате полученных травм находится в коме.

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Об инциденте сообщили очевидцы, произошло это на Центральном рынке Харькова.

Пока ждали полицию, преступник попытался освободиться и достал нож, за что получил кулаками.

К слову, вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел: "Положили на траву и..."

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

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