В Харькове устроили самосуд над вором
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции в Харьковской области.
Вопиющий инцидент произошел вечером, 27 июня - трое мужчин избивали четвертого палками.
По предварительной информации, конфликт произошел из-за кражи мобильного телефона пострадавшим в одного из нападавших.
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В сети появилась информация, что телефон украли у бывшего полицейского из Запорожья. Вместе со знакомыми он требовал вернуть телефон, но получив отказ они начали избивать вора.
Мужчин уже задержали, а пострадавший в результате полученных травм находится в коме.
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Об инциденте сообщили очевидцы, произошло это на Центральном рынке Харькова.
Пока ждали полицию, преступник попытался освободиться и достал нож, за что получил кулаками.
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