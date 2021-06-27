Геннадію Кернесу сьогодні, 27 червня, виповнилося б 62 роки

Покійний мер Харкова любив використовувати у своїй промові гострі висловлювання.

У день народження Кернеса Politeka.net вирішила згадати найвідоміші цитати мера.

Найчастіше він невтішно висловлювався у бік депутатів міськради Харкова:

"Послухай ти, негідник, ти не вмієш розмовляти з людьми, ти розумієш це чи ні? Виведи свою групу людей звідси! І досить тут взагалі нам вказувати, хто ти є такий? Ти кнопка, бл***!"

"Я зламаю вам дві руки і дві ноги!"

"Встань! Дивись, сучий пес! Якщо ти-уважно слухай те, що я тобі кажу, – ще раз поставишся до своїх обов'язків, ще раз я дізнаюся про те, що ти особисто як директор не проконтролював ті обіцянки і зобов'язання, які взяв на себе, я тебе помножу на нуль, тобі ясно чи ні?"

А Відео з Михайлом Добкіним стало легендарним. Українці часто використовують у розмовах "перли" Кернеса.

"Ти можеш сказати це з виразом, в одному тоні, тільки з мімікою твого обличчя?.. Ну це просто пісна х * * ня якась…"

"Давайте будемо зніматися! Нехай там всі мовчать, нах**..! Давай по новій, Міша. Всі х..ня".

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року. Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс. "Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", — написав бізнесмен.

До слова, вдова Геннадія Кернеса похвалилася поповненням в сім'ї, фото: "народила двох...".

Як повідомляла Politeka, дружина Кернеса пообіцяла виконати останнє прохання чоловіка: "як ти і просив, я буду...".

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