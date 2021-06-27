Геннадию Кернесу сегодня, 27 июня, исполнилось бы 62 года

Покойный мэр Харькова любил использовать в своей речи острые высказывания.

В день рождения Кернеса Politeka.net решила вспомнить самые известные цитаты мэра.

Чаще всего он нелестно высказывался в сторону депутатов Горсовета Харькова:

"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл***!"

"Я сломаю вам две руки и две ноги!"

"Встань! Смотри, сучий пес! Если ты – внимательно слушай то, что я тебе говорю, – еще раз отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?"

А видео с Михаилом Добкиным стало легендарным. Украинцы часто используют в разговорах "перлы" Кернеса.

"Ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица?.. Ну это просто постная х**ня какая-то…"

"Давайте будем сниматься! Пускай там все молчат, нах**..! Давай по новой, Миша. Всё х..ня".

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года. Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс. "Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.

К слову, вдова Геннадия Кернеса похвасталась пополнением в семье, фото: "родила двух...".

Как сообщала Politeka, супруга Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу мужа: "Как ты и просил, я буду...".

Также Politeka писала, что супруга Кернеса обратилась к критикам мэра, фото: "Только шакалы могут пинать мертвого льва"