У Харківській області сталася трагедія з жінкою, яку раніше шукали приблизно 100 осіб
20 червня стало відомо про зникнення 86-річної мешканки села П'ятигірське Ізюмського району (Харківська область). За словами її сина, та хотіла відвідати кладовище в сусідньому селі, де були поховані її родичі.
На пошуки старенької кинулися близько ста людей: волонтери, військові, поліція і прості місцеві жителі.
В результаті жінку знайшли глибоко в лісі, за два-три кілометри від будинку. Нещасна була дуже зневоднена і виснажена, адже без їжі і води вона провела майже чотири дні. Бабусю евакуювали з лісу, а пізніше її доставили в машині швидкої допомоги в лікарню.
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На жаль, 26 червня стало відомо про смерть знайденої жінки. Про це повідомляє Суспільне, яке посилається на координатора пошуково-рятувального загону Костянтина Рюмшина.
Смерть наступила вчора, про причини не повідомляється. Відомо, що це сталося відразу після виписки з лікарні.
"З лікарні її виписали через день після того, як знайшли. Все було в порядку, тиск був у нормі", - поділився Рюмшин.
Похорон старенької пройшов 26 червня.
Зазначимо, у пошуково-рятувальному загоні розповіли, що ліс, де пропала жінка, хоч і був невеликим, але важкопрохідним і літній людині в ньому було дуже складно.
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