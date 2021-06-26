У Харківській області сталася трагедія з жінкою, яку раніше шукали приблизно 100 осіб

20 червня стало відомо про зникнення 86-річної мешканки села П'ятигірське Ізюмського району (Харківська область). За словами її сина, та хотіла відвідати кладовище в сусідньому селі, де були поховані її родичі.

На пошуки старенької кинулися близько ста людей: волонтери, військові, поліція і прості місцеві жителі.

В результаті жінку знайшли глибоко в лісі, за два-три кілометри від будинку. Нещасна була дуже зневоднена і виснажена, адже без їжі і води вона провела майже чотири дні. Бабусю евакуювали з лісу, а пізніше її доставили в машині швидкої допомоги в лікарню.

На жаль, 26 червня стало відомо про смерть знайденої жінки. Про це повідомляє Суспільне, яке посилається на координатора пошуково-рятувального загону Костянтина Рюмшина.

Смерть наступила вчора, про причини не повідомляється. Відомо, що це сталося відразу після виписки з лікарні.

"З лікарні її виписали через день після того, як знайшли. Все було в порядку, тиск був у нормі", - поділився Рюмшин.

Похорон старенької пройшов 26 червня.

Зазначимо, у пошуково-рятувальному загоні розповіли, що ліс, де пропала жінка, хоч і був невеликим, але важкопрохідним і літній людині в ньому було дуже складно.

До слова, бабуся загубилася в лісі, підняли поліцію і волонтерів: "спочатку знайшли сумку, а після..."

Як повідомляла Politeka раніше, у поліцію надійшли повідомлення про зникнення 24 дітей на Одещині: не всіх вдалося знайти

Крім того Politeka писала, про те, що українцям розповіли, що робити, якщо дитина загубилася або зникла: "дітей треба вчити говорити" ні"