Вдова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська відзначила День народження

Відсвяткувала свій 51-й день народження Гайсинска 24 червня в Кенії, в ексклюзивному бутік-готелі Giraffe Manor.

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За організацію такого відпочинку вона подякувала своєму синові.

"Спасибі, Родіон, за такі сильні емоції! Це найкращий день народження в моєму житті!"- заявила вона.

У коментарях користувачі Мережі вітають Оксану з днем народження.

"Днем вашого народження! нехай кожен ваш день буде сповнений такими приємними, несподіваними емоціями", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що для Геннадія Кернеса та Оксани Гайсинської, дочки колишнього заступника генерального прокурора України, екс-прокурора Києва Юрія Гайсинського, це другий шлюб.

Спільних дітей у пари не було, але у Гайсинської є 27-річний син Родіон, якого покійний Кернес називав своїм сином.

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